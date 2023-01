Rate Hike : केळी भावात 10 दिवसात प्रतिक्विंटल 450 रुपयांची वाढ

रावेर (जि. जळगाव) : वाढलेल्या थंडीमुळे केळी कापणीचे कमी झालेले प्रमाण आणि याउलट उत्तर भारतात केळीची वाढलेली मागणी यामुळे मागील १० दिवसापासून केळीच्या भावात टप्प्याटप्प्याने वाढ होत आहे. गेल्या १० दिवसात केळीचे भाव क्विंटलमागे सुमारे ४५० रुपयांनी वाढले असून आगामी काळात महिनाभर तरी केळीचे भाव असेच स्थिर राहतील अशी स्थिती आहे. (rate Increase in banana by Rs 450 per quintal in 10 days jalgaon news)

१८ जानेवारीला केळीचे भाव १३१० रुपये क्विंटल असे होते. त्यानंतर जवळपास दररोजच केळी भावात २५ रुपये ते ६५ रुपये अशी वाढ होत गेलेली दिसून येते. २७ जानेवारीला १६३५ रुपये क्विंटल, २८ जानेवारीला १६८५ रुपये आणि उद्या (ता.२९) १७५५ रुपये क्विंटल असे दर बाजार समितीने जाहीर केले आहेत.

असे असले तरी केळीची कापणी अत्यल्प असल्याने केळीला बाजार समितीने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा देखील ३०० ते १ हजार रुपये जास्त देऊन खरेदी केली जात आहे. उत्तर भारतात केळीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे सांगण्यात येते. मागील महिनाभरापासून वाढलेल्या थंडीमुळे जिल्ह्यात केळीची कापणी होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

तसेच २०२२ च्या फेब्रुवारी - मार्च महिन्यात केळीची लागवड कमी झाल्याने देखील या काळात कापणी योग्य केळी फारशी उपलब्ध नाही. ही स्थिती आणखी किमान महिनाभर कायम राहील अशी माहिती बाजार भाव समितीचे अध्यक्ष रामदास पाटील (निंबोल) यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना दिली.

