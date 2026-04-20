तुकडे तुकडे करून फेकून देईन; बहिणीचं लग्न दिराशी न लावल्यानं विवाहितेचा छळ, धक्कादायक घटना

रावेर : बहिणीचे लग्न दिराशी न केल्यावरून विवाहितेचा छळ करण्यात आला. या प्रकरणी पीडित महिलेच्या फिर्यादीवरून मुक्ताईनगर येथील पती, सासू, सासरे यांच्यासह सहा जणांविरुद्ध रावेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..केहऱ्हाळे (ता. रावेर) येथील माहेरवाशीण तेजल (वय २६) हिचे लग्न २०२१ मध्ये मुक्ताईनगर येथील अक्षय विजय चौधरी यांच्याशी झाले. त्यानंतर बहिणीचे लग्न दिराशी लावून देण्याचा दबाव तिच्यावर टाकण्यात येत होता. हा प्रस्ताव नाकारल्याने विवाहितेचा सासरच्या मंडळींकडून वारंवार छळ केला जात होता..याबाबत तेजलने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ४ जून २०२१ पासून ते २२ जुलै २०२५ पर्यंत तिचे पती अक्षय चौधरी, सासरे विजय चौधरी, सासू सविता चौधरी, दीर गौरव चौधरी यांनी वेळोवेळी तिचा शारीरिक व मानसिक छळ केला..पती अक्षय याने शिवीगाळ करून मारहाण केली. पती अक्षय, दीर गौरव व मामसासरे सुनील हरिभाऊ चौधरी, मामेसासू उज्ज्वला सुनील चौधरी यांनी तिला व तिच्या वडिलांना शिवीगाळ करून तेजलचा मुलगा कार्तिक यास हिसकावून घेऊन गेले..'तुझे तुकडे तुकडे करून फेकून देऊ, आमचे कोणी काही करू शकणार नाही' अशी तिला धमकी दिली. याबाबत रावेर पोलिसांत सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. हवालदार सुनील वंजारी तपास करीत आहेत.