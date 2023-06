Jalgaon News : वरखेडी गुरांच्या बाजारात विक्रमी उत्पन्न; योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी

Jalgaon News : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वरखेडी उपबाजार समितीत दर गुरुवारी भरणाऱ्या गुरांच्या बाजाराचे प्रथमच सुमारे सव्वा लाख रुपयांचे विक्रमी उत्पन्न मिळाल्याने नवनिर्वाचित सभापती व संचालक मंडळाचे कौतुक होत आहे.

बाजार समितीचा कारभार शिवसेनेचे गणेश पाटील यांनी हाती घेतल्यानंतर बाजार समितीवरील कर्ज पाहता बाजार समितीच्या उत्पन्न वाढीसाठी काटकसरीच्या धोरणासह विविध योजना राबवल्या जात आहेत.(Record income in Varkhedi cattle market Successful Implementation of Schemes Purchase and sale from state as well as foreign traders Jalgaon News)

वरखेडी येथे दर गुरुवारी भरणाऱ्या गुरांच्या बाजारात राज्यासह परराज्यातील व्यापारी गुरांच्या खरेदी विक्रीसाठी येतात. या बाजारातील उत्पन्न वाढ व्हावी म्हणून सभापती गणेश पाटील व संचालकांनी वैयक्तिक लक्ष केंद्रित करून तसेच कर्मचाऱ्यांना सजग करून कुणालाही कोणत्याही प्रकारची सवलत न देता कर वसुली केल्याने बाजार समितीचे उत्पन्न प्रथमच १ लाख १९ हजार पर्यंत गेले आहे.

बाजार समितीच्या वाढत्या उत्पन्नातून समिती आवारात गुरांसाठी शेड, ग्राहक व व्यापाऱ्यांसाठी पिण्याचे पाणी, पार्किंगसह इतर सुविधा देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे गणेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.

उपसभापती पी. ए. पाटील, संचालक राहुल पाटील, प्रकाश तांबे, विजय पाटील हे संचालक वरखेडी परिसरातीलच रहिवासी असल्याने त्यांनी योग्य ते नियोजन केल्याने विक्रमी उत्पन्न वाढ शक्य झाली आहे. त्यामुळे नवनिर्वाचित पदाधिकारी, संचालक, सचिव बी. बी. बोरूडे व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पाचोरा बाजार समितीत ‘बायोमेट्रिक’

पाचोरा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा शुभारंभ नुकताच सभापती गणेश पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला.

बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना वेळेचे महत्त्व कळावे, त्यांनी वेळेचे बंधन पाळावे, बाजार समितीचे कामकाज पारदर्शक व वेळेत व्हावे, या उद्देशाने गणेश पाटील यांनी बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय घेऊन ही यंत्रणा कार्यान्वित केली.

याप्रसंगी उपसभापती पी. ए. पाटील, प्रकाश तांबे, सुनील पाटील, राहुल पाटील, सचिव बी. बी. बोरुडे यांच्यासह कर्मचारी व शेतकरी उपस्थित होते. या यंत्रणेसाठी समुपदेशक अमोल सूर्यवंशी यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. हमाल, मापाडी, कर्मचारी यांच्यासाठी ही यंत्रणा असल्याने या यंत्रणेचा वापर करण्याचे आवाहन गणेश पाटील व सचिव बी. बी. बोरुडे यांनी केले आहे.