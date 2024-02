Jalgaon News : राष्ट्रवादीचे आरोप शिवसेना नगराध्यक्षांनी फेटाळले

Jalgaon News : शहरातील नगरपंचायत हद्दीत विकासकामांवरून विरोधी बाकावरील राष्ट्रवादी व सत्ताधारी शिवसेनेत आरोप प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. नगराध्यक्षांवर निशाणा साधत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामे स्थायी समितीवर घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप साखळी उपोषणात करण्यात आला.

याबाबत सत्ताधारी नगराध्यक्ष व नगरसेवक यांनी पत्रकार परिषद घेऊन लेखी पुरावे सादर करीत राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची पोलखोल करीत आरोप फेटाळून लावले. (recrimination between opposition nationalists and ruling Shiv Sena over development works within city municipal panchayat limits jalgaon news)