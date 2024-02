Jalgaon Girls Birth Rate : गेल्या काही वर्षांपासून अनेक समाजात मुलींच्या जन्माचे प्रमाण घटत आहे. यामुळे उपवर मुलांना संबंधित समाजात उपवर मुली मिळत नसल्याचे चित्र आहे. २०२१ मध्ये जिल्ह्यात मुली जन्माचे प्रमाण हजार पुरुषांमागे ८९१ होते.

त्यात २०२२ मध्ये वाढ होऊन ९२२ झाले. मात्र २०२३ मध्ये हे प्रमाण पुन्हा घटले असून हजार पुरुषांमागे ९१५ महिला असे आता आहे. (Decline in birth rate of girls in jalgaon district news)