Sampada Patil with the women who are working on painting lamps at the story site esakal

जळगाव Jalgaon News : 2 लाख दिव्यातून साकारणार राम मंदिर खासदार उन्मेष पाटील यांच्या संकल्पनेतून आयोजित केलेल्या पंडित प्रदीप मिश्रा यांच्या कथा सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरु