Jalgaon News: पोलिसपाटील परिक्षेचा निकाल 7 तासातच! कोतवालपदाचा निकालही 4 तासात

Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात आज झालेल्या पोलिस पाटील पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल अवघ्या साडेसात तासातच जाहीर करण्यात आला.

तत्पूर्वी कोतवाल परीक्षेचा निकालही केवळ चार तासातच जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी ऑनलाइन जाहीर करून उमेदवारांना सुखद धक्का दिला आहे. परीक्षेनंतर काही तासात निकाल जाहीर करणारे पहिले जिल्हाधिकारी ठरले आहेत. (Result of Police Patil exam in 7 hours Kotwal post result also in 4 hours Jalgaon News)

कोतवाल व पोलिस पाटील पदासाठी आज सकाळी व दुपारी शहरात आठ केंद्रावर परीक्षा झाल्या होत्या. उत्तरपत्रिका स्कॅन करून निकाल जाहीर करण्यात आला.

काही उत्तरपत्रिकांची मॅन्युअली तपासणी झाली, जेणे करून चूक विरहित निकाल लागला पाहिजे याची दक्षता घेण्यात आली. एका प्रश्नावर हरकत आली होती, त्यावर उत्तर काढण्यात आले.

प्रश्नपत्रिका गोपनीय ठिकाणी ठेवण्यात आल्या होत्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनाही गोपनीय ठिकाणी थांबविले होते. सर्व परीक्षा गोपनीय ठिकाणी, पोलिस बंदोबस्तात झाली. उत्तरपत्रिका तपासून ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्यावर अधिकाऱ्यांना गोपनीय ठिकाणावरून बाहेर सोडण्यात आले.