Jalgaon News: शिवाजी नगरातील रस्त्याचे काम सोमवारपासून करणार

Jalgaon News: शिवाजी नगरातील लाकूड पेठ ते साळुंखे चौकापर्यंत रस्त्याची कामाची सुरवात सोमवार (ता.२७) पासून करण्यात येणार आहे. शिवाजी नगरातील लाकुडपेठ टी. टी. साळुंखे चौकापर्यंतचे रस्त्याचे काम गेल्या तीन महिन्यापूर्वी महापालिका फंडातून करण्यात आले.

रस्त्यावर खडीकरण करण्यात आले होते. (Road work in Shivaji Nagar will be done from Monday jalgaon news)

त्यावर डांबरीकरण करावयाचे बाकी होते. मात्र ते लवकर करण्यात आले नाही. त्यामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. खडीही निघाली आहे. त्यामुळे हा रस्ता वाहतुकीस धोकादायक झाला आहे. या रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती.

मध्यंतरी मक्तेदाराच्या डांबराचा प्लँट बंद असल्याने काम थांबले होते, अशी माहिती महापालिका बांधकाम विभागातर्फे देण्यात आली होती. शहर अभियंता चंद्रकांत सोनगिरे यांनी सांगितले, की मक्तेदाराचा डांबराचा प्लँट आता सुरू करण्यात आलेला आहे.

त्याला काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्याच्याकडे दुसऱ्या एका रस्त्याचे काम आहे, ते लवकरच पूर्ण करण्यात येत आहे. त्यानंतर सोमवार (ता.२७) पासून या शिवाजी नगरातील रस्त्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.