Jalgaon Crime: कजगाव ता.भडगाव येथील गोंडगाव रोडवरील रहिवासी ओंकार रामदास चव्हाण व स्टेशन भागातील रहिवासी राजश्री नितीन देशमुख यांच्या घरावर सशस्त्र दरोडेखोरांनी दरोडा टाकत सोने, चांदी सह रोकड रक्कम मिळुन अंदाजे दहा लाखांची चोरी करत ऐवज दरोडेखोरांनी लाबविला. ( Armed robbers steal Rs 10 lakh in Kajgaon Attempt to create terror by beating Jalgaon Crime)

चव्हाण व देशमुख कुटूंबाची मारहाण करत, गावात दहशत निर्माण केली. दरोडेखोरांची सात ते आठ संख्या असल्याची माहिती चव्हाण व देशमुख कुटूंबानी दिली. घटनास्थळी पोलीस अधिकाऱ्यांसह श्वानपथक दाखल झाले आहे. गावात प्रचंड घबराट पसरली आहे.