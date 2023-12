Jalgaon Fraud Crime : बहिणीच्या नावे मुखत्यारपत्र करत औद्योगिक भूखंड विक्री; भावासह वहिनीविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jalgaon Fraud Crime : शहरातील रामबाग कॉलनीतील रहिवासी गृहिणीसह तिच्या नणंदेच्या नावे औद्योगिक वसाहत परिसरात सामाईक भूखंड होता. नणंद-भावजयीच्या नावावरील भूखंडाचे खोटे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ ॲटर्नी) करून परस्पर दोघांनी विक्री केली.

जिल्‍हापेठ पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी दोन संशयितांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.(Sale of industrial plot by power of attorney in favor of sister jalgaon fraud crime news)