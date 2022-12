जळगाव : गिरण नदीपात्रातून अवैध बेसमुार वाळू उपसा सुरू आहे. वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल विभागाच्या गस्ती पथक नियुक्त के आहे. गस्ती पथकातील मंडलाधिकाऱ्यांनी वाळू डंपर ताब्यात घेतला.

तो जप्त करून नेताना डंपरच्या केबिनमध्ये बसलेल्या मंडलाधिकाऱ्याला चक्क केबीनमधून फेकून चालकाने डंपर पळवून नेला. ही घटना शनिवारी (ता. २४) रात्री घडली. (sand mafia crime increase mandal officer thrown out of dumper Three bras poured sand on road and spread driver with a dumper jalgaon news)

प्रांताधिकारी महेश सुरळकर यांच्या पथकातील मंडलाधिकारी अजिंक्य उद्धव आंधळे (वय ३५), चालक सुरेश बापू महाजन शासकीय वाहनाने (एमएच १९, सीवाय ९९९१) गस्तीवर असताना, रात्री जुने खेडी रोडवर काऊ कोल्हे शाळेजवळ वाळूने भरलेला सुसाट डंपर (एमएच १९, सीवाय ९९९१) ला तपासणीसाठी थांबविण्यात आले.

मंडलाधिकारी आंधळे यांनी चालकाला त्याचे नावव गाव विाचरले असता, त्याने मालक आकाश इच्छाराम पाटील याचा डंपर असल्याचे सांगितले. वाळू वाहतूक परवान्याची मागणी केली असता, चालकाकडे कुठलाही परवाना आढळून आला नाही.

मंडलाधिकारी आंधळे यांनी वाळू डंपरच्या केबिनमध्ये बसून डंपर जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात घेऊन चालण्याबाबात सांगितल्यावर डंपर मागे घेण्याचा बहाणा करत चालकाने केबीनमध्ये बसलेले मंडलाधिकारी आंधळे यांना धक्का मारून बाहेर फेकले.

डंपर मागे घेऊन वाळू भर रस्त्यावर ओतून चालकाने धूम ठोकली. याबाबत मंडलाधिकारी आंधळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात डंपरचालक व मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

