Jalgaon Cotton News: कापसाच्या प्रश्नांवर पणन संचालक संजय पवारांचा सरकारला ‘घरचा आहेर’

Jalgaon Cotton News : राज्यात कांदा आणि संत्री पिकांच्या बाबतीत सर्वच आवाज उठवत आहेत; परंतु कापूस उत्पादक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत असताना त्याबाबत सर्व जण गप्प आहेत.

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी याबाबत विधिमंडळात आवाज उठवावा, असा ‘घरचा आहेर’ राज्याचे पणन महासंघाचे संचालक व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) जिल्हाध्यक्ष संजय पवार यांनी दिला आहे. (sanjay pawar statement People representative should raise their voice on cotton issues jalgaon news)