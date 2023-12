Nashik Cotton Crop Crisis: पांढऱ्या सोन्यातून 500 कोटींची फसवणूक! पावसाअभावी उत्पादनात 70 टक्के घट

येवला : बाजारभावातील चढ-उतार अन्‌ रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यातील पांढऱ्या सोन्याचे अर्थात कपाशीचे लागवड क्षेत्र घटत आहे. यंदा पावसाअभावी झाडांची खुंटलेली वाढ, बोंडे न लागल्याने यंदा कपाशीच्या ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत उत्पादनात घट झाली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत भावातही मंदी असल्याने जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे ५०० ते ५५० कोटींची झळ सहन करावी लागणार आहे. (Fraud of 500 crores from white gold 70 percent reduction in production due to lack of rain nashik)