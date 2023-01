Jalgaon News : जुना खेडी रोडवरील तीन घरांवर संक्रात

जळगाव : शहरातील जुना खेडी रोड परिसरतील तीन बंद घरात चोरट्यांनी डल्ला मारला. ही घटना रविवारी (ता. १५) सकाळी उघडकीस आली. चोरट्यांनी हजारो रुपयांचा ऐवज लंपास केला.

जुना खेडी रोड परिसरातील संदीप रामलाल चौधरी पत्नी व मुलांना घेण्यासाठी धरणगावला सासुरवाडीला गेले होते. त्यामुळे त्यांचे घर बंद होते. चोरट्यांनी त्यांच्या घराच्या खिडकीचे गज कापून घरात प्रवेश केला. (Sankranti on three houses on Juna Khedi Road jalgaon Cash and jewellery theft after three house burglaries in a row Jalgaon News)

घरातील कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने व रोकड चोरट्यांनी लंपास केली, तर चांदीचे दागिने त्याचठिकाणी ठेवून चोरट्यांनी पलायन केले. नंतर चोरट्यांनी त्यांच्या घराशेजारील पंकज सपकाळे व योगेश जाधव यांच्या घरात हातसफाई केली.

त्या ठिकाणाहून चोरट्यांनी रोकड लंपास केली. एकाच वेळी तीन घरांत चोरट्यांनी डल्ला मारल्याने पोलिस उपअधीक्षक संदीप गावित, शनिपेठ पोलिस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर श्वान व फॉरेन्सीकच्या पथकालाही पाचारण करण्यात आले होते.

