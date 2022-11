जळगाव : एसटी महामंडळातील नवनवीन योजना व प्रवासाचे फायदे विविध सोशल मीडियाच्‍या माध्यमातून प्रसारित करणारा समूह म्हणून सॅट समूहाची ओळख आहे. लॉकडाउननंतर एसटी सुरू झाली, तेव्हा सर्वप्रथम ‘एसटीच्या गाडीने जाऊया’ या गीताने प्रवाशांना आकर्षित केले होते. अशी विविध प्रकारे ‘एसटी’ची लोकप्रियता वाढवायला हातभार लावल्‍याबद्दल सदस्‍यांचा सन्‍मान झाला. (SAT group get Silver button from YouTube for Contributed to increasing popularity of MSRTC Latest Jalgaon News)

हेही वाचा: Nashik | त्रिपुरारी पौर्णिमा दीपोत्सव : लक्ष दिव्यांनी उजळला रामतीर्थ परिसर

सॅट समूहातील सदस्यांनी राज्य परिवहन महामंडळातील विविध योजना सर्वसामान्य प्रवाशांपर्यंत पोचण्यासाठी अतोनात प्रयत्‍न केले. त्यांच्या या प्रयत्नामुळे त्यांनी प्रसारित केलेल्या वेगवेगळे व्हिडिओंना ११ कोटीपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले. त्याचप्रमाणे सबस्क्राईबरची संख्याही एक लाख ३५ हजारांवर पोचली आहे. यू-ट्यूबव्यतिरिक्त फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर या सर्व ठिकाणी या समूहाने एसटी महामंडळाची प्रसिद्धी केली आहे. या कार्याची दखल तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनीही घेतली होती.

यू-ट्यूबकडून ॲवॉर्ड

सॅट न्यूज नेटवर्कच्या सबस्क्राईबरची संख्या लक्षात घेऊन यू-ट्यूब चॅनलकडून त्यांना सिल्व्हर बटण प्रदान करण्यात आले. या बटणाचे ओपनिंग जळगाव विभागाचे विभाग नियंत्रक भगवान जगनोर यांच्या हस्ते झाले. कामगार सेनेचे विभागीय सचिव आर. के. पाटील, इंटकचे विभागीय सचिव नरेंद्रसिंग राजपूत, विनोद शितोळे (अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त संघटना) यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यांचा झाला सत्‍कार

सॅट समूहातील एसटी कर्मचारी नंदा पाटील, गोपाळ पाटील, प्रवीण कुमावत, श्याम कुमावत, यशोदा पांढरे, ललित गायकवाड, विनायक बडगुजर, शीतल पाटील, नीलेश पिंगळे, पंडित पाटील, विनोद पाटील, शैलेश नन्नवरे, दिनेश पाटील यांचा विभाग नियंत्रक जगनोर यांनी सत्कार केला. तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात जळगाव विभागाचा दुसरा क्रमांक आल्याबद्दल विभाग नियंत्रक भगवान जगनोर यांचाही सामूहिक सत्कार झाला.

हेही वाचा: Nashik : मृत जनावरांच्या प्रेताची विल्हेवाटीसाठी आता शुल्क