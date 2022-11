नाशिक : महापालिका हद्दीमध्ये मृत झालेल्या जनावरांची प्रेत हलविणे किंवा विल्हेवाट लावण्यासाठी आता शुल्क करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, एक हजार रुपयांपर्यंत आकारणी केली जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था नियमांमध्ये महापालिकांसाठी अठरा प्रकारच्या स्वच्छता विषयक तरतुदी आहेत. (Charges now for disposal of carcasses of dead animal Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: High Blood Pressure in women : उच्च रक्‍तदाब ठरतोय महिलांचा शत्रू

त्यात जनावरांच्या प्रेताची विल्हेवाट लावणे किंवा जनावरांची प्रेत हलविणे हे महानगरपालिकेच्या कर्तव्यात समाविष्ट आहे. महापालिकेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत ही कामे केली जातात. मात्र, सद्यःस्थितीत शहरातील कोणत्याही व्यक्तीकडून शुल्क आकारले जात नाही. मोकाट व भटके जनावर मृत असल्यास किंवा सदर मृत जनावरे उचलणे यासाठी जनावरांचे मालकांना शुल्क अदा करणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत महापालिका क्षेत्रात खत प्रकल्प येथील दाहिनीमध्ये जनावरांच्या प्रेताची विल्हेवाट लावली जाते.

त्यापूर्वी जनावरांचे प्रेत हलविण्यासाठी प्रक्रिया आहे. महापालिकेच्या सहा विभागात मोकाट भटके, तसेच पाळीव प्राणी गोठ्यातील मृत जनावरे उचलणे व विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात पशुसंवर्धन विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्या अनुषंगाने शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका हद्दीतील रस्त्यावरील मोकाट किंवा भटकी जनावरे मृत आढळून आल्यास त्यावर शुल्क आकारले जाणार नाही.

हजारांपर्यंत शुल्क आकारणी

कुत्रा, मांजर, बोकड, शेळी वासरू यासारखी लहान जनावरांसाठी प्रतिजनावर तीनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. गाय, म्हैस, गोरा, बैल, रेडा घोडा, गाढव व इतर मोठ्या जनावरांसाठी एक हजार रुपये प्रतिजनावर असे शुल्क आकारले जाणार आहे.

हेही वाचा: Nashik | त्रिपुरारी पौर्णिमा दीपोत्सव : लक्ष दिव्यांनी उजळला रामतीर्थ परिसर