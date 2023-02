Valentines Day : अरे देवा...लग्नाला आले, लग्न न लावताच ठोकली धूम...

जळगाव : ‘व्हॅलेंटाइन डे’ म्हणजे म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्याचा दिवस. समाजात आपल्या मुलीने-मुलाने दुसऱ्या समाजाची मुलगा/मुलगी केली. यामुळे समाजात बदनामी होईल.

यामुळे दोघांच्या घरून विरोध असतो. या विरोधाला घाबरूनच प्रेमीयुगुल लपून विवाहबद्ध (Married) होतात. (seeing videographer photographer in wedding 7 to 8 couples stormed out of office without getting married jalgaon news)

विवाह नोंदणी कार्यालयात विवाह केला तर कायद्याचा आधार असतो. यामुळे आज २० जणांनी लग्न बंधनात अडकण्याचे ठरविले होते. मात्र, सकाळीच शहरातील अनेक छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर प्रेमीयुगुलांचा लग्नबंधनाचा क्षण टिपण्यासाठी जमले होते. हे समजताच तब्बल सात ते आठ जोडप्यांनी विवाह लावून न घेताच, कार्यालयाच्या बाहेरून धूम ठोकली आहे.

आजचा दिवस प्रेम व्यक्त करण्यासाठी खास मानला जातो. पण हा दिवस आयुष्यभर लक्षात राहावा, यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून १४ फेब्रुवारीला ‘व्हॅलेंटाइन डे’च्या दिवशी लग्न केल्यास तो दिवस आयुष्यभर स्मरणात राहील यासाठी काही प्रेमीयुगुलांनी लग्न करण्याचे ठरविले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विवाह नोंदणी कार्यालयातून ७० ते ८० विवाहेच्छुकांना लग्नाबाबत नोटिसा देऊन लग्न लावण्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यातील पाच जणांनीच ‘व्हॅलेंटाइन डे’ च्या दिवसाचा मुहूर्त साधत स्वत:ला विवाह बंधनात अडकवून घेतले.

‘व्हॅलेंटाइन डे’ला अनेक प्रेमीयुगुलांनी शुभेच्छा संदेश देणारे ग्रीटिंग कार्ड दिले. काही प्रिय व्यक्तींवर भेटवस्तूंचा वर्षाव केला. हार्ट शेप, चौकोनी आकार, फोल्डिंग ग्रीटिंग व त्यावर प्रेमाविषयीचा छानसा संदेश, कुठे गुलाबाची प्रिंट असलेले ग्रीटिंग, तर हार्टमध्ये नाव टाकून मिळणारे ग्रीटिंग अशा अनेक प्रकारच्या ग्रीटिंगला आज मोठ्या प्रमाणात मागणी होती.

"आज दहा ते पंधरा विवाह होणार होते. मात्र सायंकाळपर्यंत पाच जोडपी विवाहासाठी आली. त्यांचे विवाह लावण्यात आले. इतर अनेक जोडपी आली होती, मात्र ती बाहेरूनच विवाह न लावता गेली. जानेवारी ते आजपर्यंत एकूण ६८ विवाह नोंदणी या कार्यालयात झालेली आहे."

-संजय ठाकरे, विवाह अधिकारी, दुय्यम निबंधक-१, जळगाव