Jalgaon Crime News : 25 वर्षीय ललिताचा करुण अंत! पतीच्या संशयाने सुखी संसार उद्ध्वस्त; फोन न केल्याने पत्नीच्या डोक्यात घातला दगड

शिरपूर (जळगाव) : पत्नीने फोन न केल्याच्या कारणावरून संतापलेल्या पतीने तिच्या डोक्यात दगड घालून खून (husband killed wife in jalgaon shirpur case) केल्याची धक्कादायक घटना रविवारी (ता. १९) रात्री आठला खैरखुटी (ता. शिरपूर) येथे घडली. संशयित पतीला सांगवी पोलिसांनी शिताफीने अटक केली..ललिता सुनील पावरा (वय २५, रा. खैरखुटी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तिचा पती सुनील सायमल पावरा (३०) याने तिचा खून केला. पोलिसांनी रात्री त्याला ताब्यात घेतले. तीन ते चार दिवसांपासून तो बाहेरगावी गेला होता..त्या काळात पत्नी ललिता हिने त्याला फोन केला नव्हता. या कारणावरून त्याच्या मनात संशय बळावला. घरी परतल्यावर त्याने या कारणावरून पत्नीशी भांडण केले. ते विकोपाला गेल्यावर सुनीलने दगड उचलून तिच्या डोक्यात टाकला. या घटनेत ती जागीच मरण पावली..घटनेची माहिती मिळताच सांगवी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक जयपाल हिरे व सहकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळ गाठून फरारी होण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या संशयित सुनील पावरा याला अटक केली. त्याच्याविरोधात तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनिरीक्षक मनोज कचरे तपास करीत आहेत..पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर अधीक्षक अजय देवरे, उपअधीक्षक विश्वजित जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक हिरे, उपनिरीक्षक मनोज कचरे, हवालदार राजू ढिसले, अनिल चौधरी, जाकीर शेख, संतोष पाटील, संदीप ठाकरे, योगेश मोरे, स्वप्नील बांगर, अल्ताफ मिर्झा, इसरार फारुकी यांनी ही कारवाई केली.