Leopard Captured in Shirpur : बिबट्याची अजब पसंती! पिंजऱ्यातल्या बोकडाला नाकारलं अन् छोट्या कोंबडीला भुलून थेट पिंजऱ्यात अडकला; दहशत संपली, पण धोका कायम

शिरपूर : पिंजऱ्यात आमिषासाठी लावलेल्या बोकडाला नापसंती दाखविणारा बिबट्या कोंबडीला मात्र भुलला आणि अलगद सापळ्यात अडकला. पिंजऱ्यात असतानाही त्याने फोडलेल्या डरकाळ्या आणि धारण केलेला रुद्रावतार पाहून ग्रामस्थांचा थरकाप (How was the leopard captured in Shirpur? उडाला. बिबट्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती वनसंरक्षक एस. डी. साळुंखे यांनी दिली..अंतुर्ली (ता. शिरपूर) व परिसरातील ग्रामस्थांचा थरकाप उडविणारा बिबट्या बुधवारी (ता. १०) पहाटे जेरबंद झाला. शहादा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही कामगिरी बजावली. वर्षभरात ठिकठिकाणी शेतकरी व ग्रामस्थांना भयभीत करून सोडणाऱ्या बिबट्याला सापळ्यात पाहून सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. मात्र, परिसरात आणखी काही बिबटे वास्तव्यास आहेत का याचा कसून शोध घ्यावा, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे..अंतुर्ली येथील शेतकरी बालू साहेबराव ईशी १ जूनला कपाशीला पाणी भरण्यासाठी गेले असता, बिबट्याने त्यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, ईशी यांनी धाडसाने प्रतिकार केल्यामुळे बिबट्याने पळ काढला होता. बिबट्या मानवावर हल्ला करण्यास सरावल्याचा धोका लक्षात घेऊन आवलमाता मत्स्योद्योग संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण शिरसाट, बालू ईशी यांनी वन विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला..Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.परिणामी, येथील वन विभागाने परिसराची पाहणी केली. बिबट्याचा माग काढून त्याच्या संचाराचा मार्ग निश्चित करण्यात आला. शहादा येथील वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अंतुर्ली शिवारात पिंजरा लावला. पिंजऱ्यावर ट्रॅप कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवण्यात आली..प्रारंभी वन विभागाने पिंजऱ्यात आमिष म्हणून बोकड बांधला होता. बिबट्या पिंजऱ्याजवळ गेला. काही क्षण त्याने दबा धरला. मात्र, पिंजऱ्यात न जाताच तो परत फिरला. ७ जूनपासून या प्रकाराची पुनरावृत्ती सुरू होती. त्यामुळे पिंजऱ्यात बोकडाऐवजी कोंबडी आमिष स्वरूपात ठेवण्यात आली. बुधवारी पहाटे चारला बिबट्या पिंजऱ्यात शिरला आणि सापळ्यात अडकला. शहादा येथील वनसंरक्षक एस. डी. साळुंखे, वन परिक्षेत्र अधिकारी एस. बी. रत्नपारखे, वनरक्षक ईश्वर वसावे, योगेश पावरा, प्रियंका गावित, वन्यजीव रक्षक सागर निकुंभे, वाहनचालक नईम मिर्झा यांनी ही कामगिरी केली. प्रवीण शिरसाट, बालू ईशी, रोहित कोळी, संदीप कुवर, संदेश कोळी, मयूर कोळी, अनिकेत कोळी आदींनी मदत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.