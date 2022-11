By

जळगाव : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या बेताल वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी शिवसेना जळगाव महानगरतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी (ता. २९) स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्‍यारी यांनी महापुरुषांचा वारंवार अपमान करूनही त्यांना पदमुक्त केले जात नाही, याचा निषेध म्हणून शिवसेना जळगाव महानगरतर्फे महिला आघाडीच्या गायत्री सोनवणे यांच्यातर्फे स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली. (Signature Campaign by Shiv Sena against Governor Jalgaon News)

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीन दिवस ही मोहीम राबविण्यात येऊन ‘राज्यपाल हटवा, महाराष्ट्र वाचवा’चा नारा देण्यात आला.

शिवसेना जळगाव महानगरप्रमुख शरद तायडे, युवासेना जिल्हाप्रमुख पीयूष गांधी, अल्पसंख्याक आघाडीचे झाकीर पठाण, उपमहानगर प्रमुख गणेश गायकवाड, प्रशांत सुरळकर, मानसिंग सोनवणे, फरीद खान, डॉ. जुबेर खान, बाळा कांखरे, शाकीर खान, युवासेना महानगरप्रमुख अमोल मोरे, पूनम राजपूत, शुभम निकम, महिला आघाडीच्या गायत्री सोनवणे, नीलू इंगळे आदी उपस्थित होते.

