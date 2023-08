Jalgaon Crime : सिव्हीलपासून जेलपर्यंत चपलेतून गांजा तस्करी! जेलच्या गेटवर तपासणीत आढळला गांजा

By

Jalgaon Crime : जिल्हा कारागृहात न्यायबंदी असलेल्या कैद्याला उपचारार्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (सिव्हिल) दाखल करण्यात आले होते. उपचार पुर्ण झाल्यावर डिस्चार्ज होवुन त्याची परत कारागृहात रवानगी करण्यात आली. (Smuggling drug in Shoes from Civil hospital to Prison jalgaon crime news)

त्यावेळी जेलच्या गेटवर अंगझडतीत काही आढळले नाही. मात्र, चपलेवर नजर गेल्यानंतर या भामट्याने चप्पलमध्ये गांजा लपवुन आणल्याचे आढळले.

या प्रकरणी जेल पोलिसांच्या तक्रारी वरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. विठ्ठल उर्फ माऊली तुकाराम हटकर असे या कैद्याचे नाव आहे. न्यायालयीन बंदी म्हणून कारागृहात असलेल्या हटकरला प्रकृती अस्वास्थामुळे कारागृह प्रशासनाने गेल्या बुधवारी (ता. १६) सिव्हीलमध्ये दाखल केले होते.

रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर त्याला कारागृहात परत नेण्यात आले. त्यावेळी जेलच्या गेटवर त्याची अंगझडती घेण्यात आली. दरम्यान, जेल हवालदार सुरेश लक्ष्मण बडगुजर यांची नजर त्याच्या पायावर गेली असता, विठ्ठलने घातलेल्या चप्पलमध्ये आठ ग्रॅम गांजा लपवुन आणल्याचे आढळले. हवालदार बडगुजर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक मीरा देशमुख तपास करीत आहेत.

दरम्यान, जिल्‍हा रुग्णालयात असतांना त्याला गांजा कोणी आणून दिला? तसेच, पोलिस सुरक्षेत कैद्यांना अमली पदार्थाचा पुरवठा करणारा कोण? याचा पोलिस तपास करत आहेत.