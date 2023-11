By

Jalgaon News : जिल्ह्यातील भटक्या श्‍वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत व पशुसंवर्धन विभागाने संयुक्तपणे विशेष मोहीम राबवावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बुधवारी (ता. १) येथे केली.

प्राणीप्रेमी नागरिकांनी श्‍वान व मांजरांचे पालकत्व घ्यावे, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. (special drive in district to control number of stray dogs jalgaon news)

जिल्हा प्राणी क्रूरता क्लेश प्रतिबंधक सोसायटीच्या बैठकीस जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. श्यामकांत पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील २१ गो-शाळांचा आढावा घेण्यात आला.

अन्यथा फौजदारी गुन्हा

प्रसाद म्हणाले, की शहरात महापालिका, नगरपालिकेने भटक्या श्‍वानांची नसबंदी करण्याची विशेष मोहीम मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करावी. गावस्तरावर ही मोहीम ग्रामपंचायतीतर्फे उपलब्ध निधीतून राबविण्यात यावी.

नागरिकांनी मुक्या प्राण्यांवर प्रेम व दया भावना दाखवावी. वाहतुकीसाठीच्या जनावरांना मारहाण, चटके देणे, जखमा अथवा कुठल्याही प्रकारची छळवणूक होत असल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

बैलगाडीला टायरची चाके लावल्यास बैलांना कष्ट कमी होतील. जळगाव शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने बैलगाडी बनविणाऱ्या कारागिरांना अशा प्रकारचे ‘मॉडेल' तयार करून द्यावे. पशुसंवर्धन विभागाकडून जिल्ह्यातील पेट शॉप आणि डॉग ब्रिडर यांनी त्यांची अधिकृत नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.

पशुकल्याणाबाबत जनजागृती करण्यात यावी. जिल्ह्यात मांजर दत्तक घेण्याबाबत आवाहन करून पालकत्व स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करावे. शिवाय, जिल्ह्यातील सर्व जनावरे व म्हैस बाजारात शासकीय अधिकृत बारा अंकी बिल्ला (जनावरांचे आधारकार्ड) देऊन खरेदी-विक्री व्यवहार करावेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.