Jalgaon News : रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी लवकरच ‘स्पॉट राउंड'; ‘आयुष’ सकारात्मक

Jalgaon News : दीड महिन्यापासून सुरु असलेला बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयुएमएस या ग्रुप ‘बी’मधील विद्याशाखांच्या प्रवेश प्रक्रियेचा घोळ अद्याप संपलेला नाही. रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी आयुर्वेद महाविद्यालयांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास परवानगी दिल्याचा महाविद्यालयांचा दावा असून लवकरच ‘स्पॉट राऊंड’द्वारे प्रवेश प्रक्रिया होईल, असे संकेत मिळाले आहेत. (Spot round soon to fill vacancies by ayush prasad jalgaon news )