Jalgaon Bribe Crime : पोलिस निरीक्षकासह कर्मचारी, पंटरला लाच घेताना अटक

Jalgaon Bribe Crime : स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बायोडिझेल विक्री प्रकरणात पकडलेल्या संशयितांच्या साथीदारास सहआरोपी न करण्याच्या मोबदल्यात तीन लाख रुपयांची लाच घेताना भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांच्यासह रायटर तुषार पाटील आणि खासगी पंटर ऋषी दुर्गादास शुक्ला यांना धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने अटक केली. (Staff along with police inspector arrested while taking bribe jalgaon crime news)

जळगाव स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बायोडिझेल वाहतूक करणारा टँकर पकडून भुसावळ बाजारपेठ पोलिसांच्या ताब्यात दिला होता. या गुन्ह्यात सहआरोपी न करण्याच्या मोबदल्यात तक्रारदाराकडे पाच लाखांची मागणी भुसावळ बाजारपेठ पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी केली.

तडजोडीअंती तीन लाख रुपये देण्याचे ठरले. नंतर तक्रारदाराने धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.

मंगळवारी (ता. १८) पोलिस निरीक्षक गायकवाड आणि रायटर तुषार पाटील यांच्या सांगण्यावरून खासगी पंटर ऋषी दुर्गादास शुक्ला (रा. हनुमान वाडी, भुसावळ) याने तक्रारदाराकडून तीन लाखांची लाच स्वीकारताच धुळे एसीबीच्या पथकाने पकडले.

तिघांना ताब्यात घेतले. ही कारवाई धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अभिषेक पाटील, संतोष पावरा, रामदास बारेला, चालक सुधीर मोरे यांनी केली.