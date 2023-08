Jalgaon Crime : भादलीत अनधिकृत खतांचा साठा; अमरावती पोलिसांसह कृषी विभागाचा छापा

Jalgaon Crime : भादली बुद्रुक येथील गुदामात दडवून ठेवण्यात आलेला (नवकिसान बायो प्लांटेक लि, हैदराबाद व नवभारत फर्टिलायझर्स या कंपनीचे) अनधिकृत खतांचा साठा कृषी विभाग व अमरावती पथकाने जप्त केला आहे.

जळगाव शहरालगत झालेल्या या कारवाईमुळे कृषीविषयक औषधी, खते विक्रेत्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. नशिराबाद पोलिस ठाण्यात संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (stock of unauthorized fertilizers was seized by Agriculture Department and Amravati team in jalgaon crime news)

जळगाव शहरापासून अवघ्या पंचवीस किलोमीटर अंतरावर भादली बुद्रुक (ता. जळगाव) गावातील विकास सोसासटीच्या गुदामात अनधिकृतपणे खतसाठा असल्याची गुप्त माहिती कृषी विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार जळगाव जिल्हा कृषी विभाग आणि अमरावती पोलिसदलाच्या विशेष पथकाकडून ही कारवाई करण्यात आली.

कारवाईत नवकिसान बायो प्लांटेक लि (हैदराबाद) व नवभारत फर्टिलायझर्सच्या खतांचा विनापरवाना उत्पादन, साठवणूक व विक्री करीत असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी नशिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विभागीय कृषी सहसंचालक मोहन वाघ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषी विकास अधिकारी सूरज जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली भरारी पथकातील विजय पवार, जिल्हा मोहीम अधिकारी यांनी फिर्याद दाखल केली.

तपासणी पथकातील धीरज बढे, अमरावती पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुनील सोळंके, सहाय्यक निरीक्षक पंकज तायडे, नरेंद्र वानखेडे या तपासणी पथकाच्या सदस्यांनी गुदामात साठवणूक केलेल्या साठा जप्त करून संशयित मालाचे नमुने घेतले.