Jalgaon Crime News : ड्यूटी लावण्यावरून बसचालकाच्या डोक्यात दगड

Jalgaon Crime News : जिल्ह्या‍चे मुख्य आगार असलेल्या नवीन बसस्थानकात पेट्रोल पंपासमोर ड्यूटी लावण्याच्या कारणावरून बसचालकाला एकाने दगडाने मारून डोक्याला व हाताला गंभीर दुखापत केल्याची घटना सोमवार (ता.२९) रोजी दुपारी ३ वाजता घडली आहे.

जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी एका चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (stone on head of bus driver for imposing duty jalgaon crime news)