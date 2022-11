जळगाव : शहरासह जिल्ह्यात चोरट्यांनी उच्छांद मांडला असून, शहरात मध्यवर्ती ठिकाणे लक्ष केली जात आहेत. मंगळवारी (ता. ८) सराफ बाजारासह शहरात तीन ठिकाणी घरफोडी झाली होती. बुधवारी (ता. ९) दुसऱ्या दिवशीही घरफोडी झाल्याने पोलिसांच्या गस्तीवर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दूरदर्शन टॉवरचे स्टोअररूम फोडले

जळगाव-नागपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील दूरदर्शन टॉवर इमारतीमधील स्टोअररूम फोडून चोरट्यांनी ४० हजार रुपयांचे साहित्य लंपास केले. जळगाव-भुसावळदरम्यानच्या राष्ट्रीय महामार्गावर दूरदर्शन टॉवर आणि कार्यालय आहे. (Store room of Doordarshan tower broken Burglary for second day in a row Jalgaon Crime News)

या इमारतीच्या बाजूला स्टोअररूममध्ये टॉवरसाठी लागणारे साहित्य ठेवले आहे. २० ऑक्टोबर ते ७ नोव्हेंबरदरम्यान इमारतीच्या बाजूला असलेल्या स्टोअररूमची खिडकी तोडून आत प्रवेश करून चोरट्याने ४० हजार रुपयांच्या साहित्यांची चोरी केल्याचे लक्षात आले.

याबाबत दूरदर्शन टॉवर येथील वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहाय्यक पंढरीनाथ जगन्नाथ चव्हाण (वय ५९) यांच्या तक्रारीवरून तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक बापू कोळी तपास करीत आहेत.

