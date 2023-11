By

Jalgaon News : शासनाकडून कंत्राटदारांच्या विकास कामाच्या बिल आदायगीला दिरंगाई होत आहे. या बिलांबाबत शासनाने केलेल्या निष्काळजी पणाला कंटाळून २७ नोव्हेंबरपासून जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने काम बंद आंदोलनाचा इशारा राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांचे मार्गदर्शनाखाली जळगाव जिल्हाध्यक्ष राहुल शांताराम सोनवणे यांनी दिला आहे. (strike of contractors of district from 27 november jalgaon news )

याबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेतर्फे जळगाव अध्यक्ष राहुल सोनवणे यांनी पत्रकाने याबाबत खुलासा केला आहे. राज्य शासनाकडून निविदा काढल्या जातात. ठेकेदारांकडून कामे करून घेतली जातात. मात्र त्यांची प्रलंबित देणी शासनाकडून दिली जात नसल्याने ठेकेदारांसह कर्मचारी वर्ग अडचणीत आले आहेत.

त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार मोठमोठ्या विकासाचे पर्व सुरू असल्याचे घोषणा करीत असताना दुसरीकडे छोट्या कंत्राटदार जो राज्याच्या विकासाचा कणा आहे. त्यांना संपविण्याचे पर्व सरकारकडून सुरू आहे.

तीनशे कोटींची देयके थकीत

शासनाकडे कंत्राटदारांनी केलेल्या इमारत दुरुस्ती, रस्ते दुरुस्तीची देयके देण्यासाठी पैसे नसतील तर राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. हे स्पष्टपणे सरकारने घोषित करावे, नाही तर जिल्ह्यातील कंत्राटदारांचे थकीत ३०० कोटींची देयके अदा करावी. ही रक्कम शासनाने अदा न केल्यास येत्या २७ नोव्हेंबर पासून जिल्ह्यातील कंत्राटदार काम बंद आंदोलन पुकारतील, असा इशारा राहुल सोनवणे यांनी दिला आहे.