Jalgaon Accident News : चोपड्यात भरधाव बसच्या धडकेत विद्यार्थी ठार; 2 जण जखमी

Jalgaon Accident News : येथील इयत्ता नववीतील दोन विद्यार्थी व उच्च शिक्षण घेणारा एक असे तीन विद्यार्थी चोपडा येथून जिम करून घरी चहार्डीकडे परत जात असताना जुन्या चोपडा- शिरपूर रस्त्यावर चोपड्यापासून एक किलोमीटर अंतरावर अजिंक्य लॉन्ससमोर मोटारसायकल आणि बसचा अपघात झाला.

सकाळी साडेसहा ते सातच्या दरम्यान हा अपघात घडला.(student was died in collision with speeding bus in Chopda jalgaon accident news)