Jalgaon Accident News : रावेर येथे रेल्वेतून पडून तरुणांसह तिघांचा मृत्यू

Jalgaon Accident News : येथे रेल्वेतून पडून तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २) घडली. याबाबत रावेर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

येथील जी. आय. कॉलनीतील रहिवासी व महसूल विभागातील निवृत्त शिपाई रतन राजाराम भालेराव (वय ६३) हे सकाळी साडेअकराच्या सुमारास रेल्वेने भुसावळकडे जात असताना रेल्वेतून तोल जाऊन रेल्वेखाली आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. (Three die after falling from train at Raver jalgaon accident news)

याबाबत मनोज भालेराव यांनी रावेर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली. हवालदार अर्जुन सोनवणे पुढील तपास करीत आहेत.

रेल्वेतून पडून दोघांचा मृत्यू

दुसऱ्या घटनेत खंडवा येथून भुसावळ येथे विवाह कार्यक्रमात वाद्य वाजविण्यासाठी जाणाऱ्या दोन तरुणांचा धावत्या रेल्वेतून पडून मृत्यू ओढवला. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार रावेर ते अजंदा गावादरम्यान खंबा क्रमांक १७५ जवळ दोन तरुण धावत्या रेल्वेतून तोल जाऊन पडले.

त्यापैकी आकाश किशोर वेद (वय ३५) याचा जागेवरच मृत्यू झाला तर मोनू बल्ला मुडेला (वय ३०) हा रेल्वेतून पडून गंभीर जखमी झाल्याने त्यास भुसावळ येथे उपचारार्थ नेण्यात आले. उपचार सुरू असताना त्याचाही मृत्यू झाला. याबाबत तरुण सुरेश नागिले (रा. खंडवा) यांनी दिलेल्या माहितीवरून रावेर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.