Jalgaon News : दुचाकी उभी करण्याच्या वादातून विद्यार्थ्यावर धारदार चाकूने वार

जळगाव : शहरातील सेंट जोसेफ शाळेजवळ गाडी लावण्याच्या कारणावरून १६ वर्षीय विद्यार्थ्याला ३ ते ४ गुंडांनी (Goons) धारदार चाकूने वार करून गंभीर जखमी केल्याची घटना सायंकाळी सहाला घडली.

याबाबत रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञातावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (student was stabbed by goons with sharp knife due to dispute over parking bike jalgaon news)

रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात दाखल तक्रारीत शहरातील दांडेकर नगरातील रहिवासी आर्यन अजय पाटील (वय-१६) हा काशिनाथ पलोड या शाळेत दहावीच्या वर्गात शिकत आहे. सोमवारी (ता.१३) सायंकाळी सहाला आर्यन हा दुचाकीने खासगी क्लाससाठी मित्र सोहम इखनकर याला घेण्यासाठी सेंट जोसेफ शाळेजवळील ठाकरे कॉम्प्लेक्स येथे आला.

त्याठिकाणी अगोदरच तीन ते चार तरुण उभे होते. दुचाकी पार्क करताना या तरुणांनी इथे दुचाकी लावू नको असे सांगून आर्यनला चापटाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. तर एकाने पाठीत चाकूने वार केला व सर्वजण घटनास्थळाहून पसार झाले.

हेही वाचा : अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

जखमी अवस्थेत आर्यनच्या मित्रांनी त्याला तातडीने जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले. या प्रकरणी आर्यनने दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात रात्री अकराला अज्ञात ३ ते ४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.