नगरदेवळा (ता. पाचोरा) : परिसरातील शिंदोळ, वडगाव (तिग्जी), दस्तापूर (ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद) नगरदेवळा सीम, निपाणे (ता. पाचोरा) यांना शिक्षणासाठी नगरदेवळा येथे यावे लागते.

ज्यांच्याकडे वाहनाची व्यवस्था असेल ते त्यांच्या वाहनाने काही खासगी वाहनाने येतात. परतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांना पाऊस, थंडी, ऊन यांचा सामना करत पायपीट करत शाळा गाठावी लागते. (Students walk to school due to lack of bus Demand to start bus Jalgaon News)

बऱ्याच वेळा अनेक अडचणी येतात. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर व शारीरिक प्रकृतीवर होतो. सकाळ व दुपार सत्राचे सत्तर ते ऐंशी विद्यार्थी ये- जा करत असतात. विद्यार्थ्यांना बसची सुविधा उपलब्ध व्हावी, या दृष्टीने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सह संयोजक जगदीश सोनवणे यांनी पाचोरा आगार व्यवस्थापक यांना २२ सप्टेंबरला बस सुरू करण्याबाबत निवेदन देऊनही अद्यापपर्यंत बस सुरू करण्यात आली नाही.

ही बससेवा त्वरित सुरू करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सहकार्य करावे, अन्यथा आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय नाही. अशा आशयाचे निवेदन नुकतेच पाचोरा आगार व्यवस्थापक, पाचोरा पोलिस ठाणे, शिक्षणाधिकारी जळगाव यांना दिले असल्याचे ‘सकाळ’शी बोलताना जगदीश सोनवणे यांनी सांगितले.

