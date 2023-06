Jalgaon GMC : मेंदूज्वर झालेल्या महिलेला मिळाले जीवदान; जीएमसीच्या वैद्यकीय पथकाचे यश

By

Jalgaon GMC : हलाखीच्या परिस्थितीत जगत असलेल्या परिवारातील महिलेला मेंदूज्वर व मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये असलेल्या रक्ताच्या गाठीच्या आजाराचे निदान झाले.

महिलेवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (GMC) यशस्वी उपचार झाले आहेत. (success of GMC medical team saved life of women suffering from encephalitis jalgaon news)

वैद्यकीय पथकाने आपले कौशल्य पणाला लावून सदर महिलेचा जीव वाचविण्यात यश मिळविले. अधिष्ठाता डॉ. गिरीश ठाकूर यांनी वैद्यकीय पथकाचे कौतुक करून महिलेला रुग्णालयातून निरोप दिला.

चामखेडा (ता.धरणगाव) येथील २१ वर्षीय महिला ज्योती भिल हिला सारखा ताप येत होता. तीव्र स्वरूपात डोके दुखून चक्कर येत होते. चिडचिडेपणा, अशक्तपणा देखील जाणवत होता.

त्यामुळे तिला उपचारासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात नातेवाईकांनी दाखल केले. या ठिकाणी औषधवैद्यक शास्त्र विभागाच्या पथकाने तपासणी केली. त्यावेळेला विविध तपासणीअंती मेंदूज्वर असल्याचे निदान झाले.

मेंदूच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताच्या गाठी झाल्याचेही निदान झाले. तातडीने महिलेला अतिदक्षता विभागात ठेऊन औषधोपचार करण्यात आले. तिथून यशस्वीपणे ती बरी झाल्यानंतर तिला जनरल कक्षात दाखल करण्यात आले होते. सुमारे २५ दिवसाच्या अथक प्रयत्नानंतर ती बरी झाली.

त्यामुळे तिला अधिष्ठाता डॉ. ठाकूर यांच्या उपस्थितीत रुग्णालयातून निरोप देण्यात आला. महिलेवर उपचार करण्याकामी डॉ. विजय गायकवाड, डॉ. दुष्यंत पवार, डॉ. सुनील गाजरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. अमित भंगाळे, डॉ. नेहा भंगाळे, डॉ. गजानन परखड, डॉ. विशाल आंबेकर, डॉ. सत्यजित सातपुते, इन्चार्ज परिचारिका यशोदा जोशी आदींनी सहकार्य केले.