Jalgaon News : विघ्नसंतोषींना पाठीशी घालू नका, सजग रहा : पोलीस निरीक्षक खताळ

Jalgaon News : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून काही विघ्नसंतोषी लोक विनाकारण आक्षेपार्ह मेसेज, फोटो तसेच स्टेटस व्हायरल करून सामाजिक शांतता भंग करत असून, अशा विघ्नसंतोषींना पाठीशी घालू नका, प्रत्येक बेकायदा घटनेबाबत सजग रहा, पोलिसांना कळवा, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक राहुल खताळ यांनी मीडियाच्या माध्यमातून केले आहे. (Support dissidents Don't wear it be aware Appeal of Police Inspector Khatal Jalgaon News)

राज्यात सामाजिक शांतता भंग करण्याच्या व चोरीच्या घटना घडत असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सामाजिक शांतता भंग करण्याचे प्रकार व प्रमाण वाढत आहेत.

आक्षेपार्ह मेसेज, फोटो व्हायरल करणे अथवा स्टेटस ठेवणे हा प्रकार लक्षात आल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा. तसेच राज्यात घडणाऱ्या सामाजिक शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या घटनांवर विश्वास ठेवू नका.

सुवर्णकार बांधव व व्यापाऱ्यांनी आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी सजग रहावे, अनोळखी अथवा संशयास्पद व्यक्ती निदर्शनास आल्यास पोलिसांशी संपर्क साधावा. पोलिसांना ११२ क्रमांकावर त्याबाबत माहिती द्यावी.

कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या विघ्नसंतोषी लोकांना कोणत्याही जाती धर्माच्या समूहाने पाठीशी घालू नये. त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. खताळ यांनी केले आहे.