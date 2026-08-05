जळगाव

Taloda Bribery Case: शेतीचा ३२ एम नमुना प्रमाणपत्रासाठी मागितली लाच, ५ हजार घेताना अव्वल कारकून जाळ्यात, याआधीही लाचखोरीचा गुन्हा

Taloda Clerk Caught Accepting ₹5,000 Bribe: तळोदा येथे 32M प्रमाणपत्रासाठी ₹5,000 लाच स्वीकारताना अव्वल कारकून ACB च्या जाळ्यात. यापूर्वीही लाचखोरी प्रकरणात कारवाई झाली होती.
Taloda Bribery Case

Taloda Bribery Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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तळोदा: शेतीचा ३२ एम नमुना प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाच हजारांची लाच घेताना येथील सहायक महसूल अधिकारी (वर्ग-३) कार्यालयातील अव्वल कारकून रवींद्र निंबा कानडे (वय ५२) यांना नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मुद्देमालासह पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (ता. ४) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तहसील कार्यालयाबाहेरील दुकानात करण्यात आली.

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Jalgaon
Nandurbar
ACB
Anti Corruption Department
Bribery Case

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