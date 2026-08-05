Taloda Bribery Case: शेतीचा ३२ एम नमुना प्रमाणपत्रासाठी मागितली लाच, ५ हजार घेताना अव्वल कारकून जाळ्यात, याआधीही लाचखोरीचा गुन्हा

तळोदा: शेतीचा ३२ एम नमुना प्रमाणपत्र देण्यासाठी पाच हजारांची लाच घेताना येथील सहायक महसूल अधिकारी (वर्ग-३) कार्यालयातील अव्वल कारकून रवींद्र निंबा कानडे (वय ५२) यांना नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने मुद्देमालासह पकडले. ही कारवाई मंगळवारी (ता. ४) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तहसील कार्यालयाबाहेरील दुकानात करण्यात आली..तक्रारदाराच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या शेतीचा ३२ एम नमुना प्रमाणपत्राचा प्रस्ताव मंजूर करून देण्यासाठी येथील सहायक महसूल अधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून रवींद्र कानडे यांनी पाच हजारांच्या लाचेची मागणी केल्याची तक्रार 'एसीबी 'कडे केली होती. सोमवारी (ता. ३) तक्रारीची पडताळणी झाली..Jharkhand Paperleak: छाती फाडून दाखवू शकत नाही की आम्ही किती गंभीर आहोत"; आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन.त्यात लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून 'एसीबी'च्या पथकाने मंगळवारी सापळा रचून कानडे याला पाच हजारांची रक्कम म घेताना पकडले. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत भरते यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक संदीप पाटील व पथकाने केली. याबाबत तळोदा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..महापौर बंगल्यावर उधळपट्टी! ७५ लाखांच्या दुरुस्तीनंतर साडेतीन कोटींच्या खर्चाला मंजुरी, पुन्हा ३ कोटींच्या निवीदा मागवल्या.कानडेवर यापूर्वीही लाचखोरीचा गुन्हारवींद्र कानडे याच्यावर यापूर्वीही नवापूर येथे पुरवठा निरीक्षक म्हणून कार्यरत असताना, लाच स्वीकारल्याप्रकरणी नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली होती. त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली होती. आता पुन्हा एकदा त्यांच्यावर लाच प्रकरणी कारवाई झाल्याने महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.