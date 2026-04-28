Jalgaon Temperature : तापमानाचा पारा ४४ पार; उष्माघाताचा धोका वाढला!

जळगाव - जिल्ह्यासह राज्यभरात उष्णतेची लाट आलीय. तापमानाचा पारा ४४ अंशांवर पोहोचला. त्यामुळे उष्माघाताचा धोका वाढला आहे. उष्माघाताच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केल्यास गंभीर परिणाम उद्भवू शकतात, प्रसंगी जीवही जाऊ शकतो. त्यामुळे तज्ज्ञांनी काळजी घेण्यासह उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत..उन्हाळ्यातील वाढत्या तापमानामुळे अनेक भागांमध्ये उष्णतेच्या लाटेचा धोका गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे. सध्या जळगाव जिल्ह्यातील तापमानाने ४३ अंशांचा आकडा पार केला. नजीकच्या दिवसांत हेच तापमान ४५ वा ४६ अशांपर्यंत वाढू शकते, अशी शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे. काही दिवस सलग तापमान प्रचंड वाढणे, रात्रीही गारवा न मिळणे आणि अंगावर जाळ बसल्यासारखे वाटणे, ही केवळ साधी गरमी नसून, उष्णतेची लाट असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..या कारणांमुळे धोका अधिकग्रामीण भागात हा धोका अधिक तीव्र असतो. शेतकाम, बांधकाम, पाण्यासाठीची पायपीट आणि उन्हात प्रवास यामुळे लोक दीर्घकाळ उन्हाच्या संपर्कात राहतात. तसेच, अनेक ठिकाणी थंड जागा, पंखा किंवा पुरेसे पाणी उपलब्ध नसते. वृद्ध, लहान मुले, गर्भवती महिला तसेच, मधुमेह, हृदयविकार किंवा मूत्रपिंडाच्या आजारांनी ग्रस्त रुग्ण विशेषतः धोक्यात असतात..उष्माघाताची लक्षणे अशीरुग्ण गोंधळलेला दिसतोघाम येणे थांबतेशरीराचे तापमान वाढतेबेशुद्ध पडण्याची शक्यता असते .उष्णतेची लाट सहन करण्याची गोष्ट नसून, ती ओळखून टाळण्याची आपत्ती आहे. योग्य वेळी खबरदारी घेतल्यास आणि त्यावर उपाययोजना केल्यास अनेक जीव वाचू शकतात.- डॉ. कमलेश तायडे, मेंदूविकारतज्ज्ञ, महादेव हॉस्पिटल, जळगाव.