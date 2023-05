Temperature Rise : सलग तिसऱ्या दिवशी जळगाव सर्वांत हॉट! तापमानाचा पारा 46 अंशांवर

By

Jalgaon News : जिल्ह्यात उष्णतेच्या तीव्र लाटेचा अनुभव येत असून, सलग तिसऱ्या दिवशी जळगाव शहर राज्यात सर्वांत ‘हॉट’ ठरले आहे. (Temperature of city is raise to 46 degrees celsius jalgaon news)

शुक्रवारी (ता. १२) ममुराबादच्या शासकीय हवामान केंद्रात जळगावच्या कमाल तापमानाचा पारा ४४.९ अंश नोंदला गेला, तर वेलनेस वेदर या खासगी संस्थेने जळगावचे कमाल तापमान तब्बल ४५.८ दर्शविले आहे. १५ मेपर्यंत उष्णतेची लाट कायम राहणार असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे.

जळगाव जिल्ह्यात आठवड्यापासून तापमानाचा पारा सातत्याने वाढत आहे. गेल्या चार दिवसांत तर कमाल तापमानाची विक्रमी नोंद झाली. केवळ आठवड्याभरात कमाल तापमानातील फरक ७ ते ८ अंशांवर पोचला असून, त्यामुळे नागरिक या उष्म्यात अक्षरश: होरपळून निघत आहेत.

रस्त्यावर भट्टीचा अनभव

दोन दिवसांपासून जळगावसह जिल्ह्यातील शहरांचे तापमान ४३ ते ४४ अंशांवर नोंदले जात आहे. शुक्रवारी जळगावात कमाल तापमान ४४.९ अंश नोंदले गेले, तर वेलनेस वेदर या खासगी एजन्सीच्या दाव्यानुसार जळगावचे कमाल तापमान ४५.८ अंश होते.

या वाढत्या तापमानामुळे रस्त्यावरून जाताना अक्षरश: भट्टीतून जात असल्याचा अनुभव येत आहे. त्यामुळे दुपारी बारा ते सायंकाळी पाच या वेळेत रस्ते निर्मनुष्य असल्याचे चित्र अनुभवास येतेय. भुसावळ, वरणगाव, चोपडा या शहरांमध्येही कमाल तापमानाचा पारा ४५ अंशांवर पोचला आहे.

वेलनेस वेदरने घेतलेली नोंद

जळगाव : ४५.८

भुसावळ : ४५.८

अमळनेर : ४५.४

बोदवड : ४४.९

भडगाव : ४५.२

चोपडा : ४५.८

चाळीसगाव : ४४.६

धरणगाव : ४५.७

एरंडोल : ४५.६

फैजपूर : ४५. १

जामनेर : ४५.५

मुक्ताईनगर : ४५.२

पारोळा : ४४.८

पाचोरा ४५.४

रावेर : ४५.२

वरणगाव : ४५.८

यावल : ४५.४