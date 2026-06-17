The Burning Truck : जळगावात महामार्गावर 'द बर्निंग ट्रक'चा थरार; टायर फुटल्याने आग; चालक-क्लीनरने वेळीच उड्या घेतल्याने बचावले

जळगाव - शहराबाहेरून जाणाऱ्या महामार्गावरील पाळधी ते तरसोद वळणमार्गावर (बायपास) धावत्या ट्रकला अचानक आग लागल्याची घटना मंगळवारी (ता. १६) सकाळी आठच्या सुमारास घडली. महामार्गावर सुसाट वेगात ट्रकचा टायर फुटल्याने लागलेल्या या आगीत ट्रकचे मोठे नुकसान झाले आहे. आगीचे रौद्र रूप पाहताच ट्रकचालक आणि क्लीनर अशा दोघांनी धावत्या ट्रकममधून एकामागून एक उड्या घेत स्वतःचे प्राण वाचविले..पुंछ (गुजरात) येथून हैद्राबादकडे रिफाईन्ड तेलासाठी आवश्यक पावडरने भरलेला ट्रक जळगावच्या हद्दीतून जात होता. पाळधीकडून तरसोदच्या दिशेने जात असताना ममुराबाद गावाजवळील उड्डाणपुलावरच या ट्रकने अचानक पेट घेतला. धावत्या ट्रकमधून धुराचे लोट निघत असल्याचे पाहून महामार्गावरील इतर वाहनधारकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण होते. मात्र पुलावर ऐन मध्यावर आलेला असताना ट्रकमधून चालक गौतम कुमार व त्याचा सहकारी क्लिनर अशा दोघांनी उड्या घेतल्याने त्यांचा जीव वाचला. धावता ट्रक थोडे अंतर चालत जावून बंद पडल्याने जागच्या जागीच थांबून आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडला..चालकाने राखले प्रसंगावधानचालक गौतम कुमार याला ट्रकमधून धूर निघत असल्याचे आरश्यात दिसले. काही वेळातच धुरापाठोपाठ आगीचे लोट उठत असल्याचे महामार्गावरून ये-जा करणाऱ्या इतर वाहनधारकांनी त्याला आरोळ्या मारुन सावध केले. अशा वेळेत नेमके काय करावे, या विवंचनेत असताना क्लिनर व चालक गौतमने सर्वांत अगोदर ट्रकचे इग्नेशन स्वीच बंद करून उड्या घेताच ट्रकची केबिनसह ट्रक आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडला, क्षणात आगीत गारद झालेला ट्रक पाहून दोघांच्या अंगाचा अक्षरशः थरकाप उडाला होता..महामार्ग पोलिस-अग्निशामक दलाची धावमाहिती मिळताच पाळधी औटपोस्टवरील पोलिस नाईक संजय साळुंखे यांच्या पथकाने मदतीसाठी धाव घेतली. तालुका पोलिस ठाण्यातून मिलिंद सपकाळे यांनी तत्काळ जळगाव आणि भुसावळ अग्निशामक दलास पाचारण केले. जळगाव महापालिकेचे दोन बंब वेळीच घटनास्थळावर दाखल झाले. मुख्य फायरमन अश्वजीत घरडे यांच्यासह वाहनचालक दीपक चौधरी, गोविंद माळी भूषण पाटील, विजय पाटील, किरण पाटील, सुमित साळवे, संजय तायडे, नितीन ससाणे, विकी सोनवणे, संदीप कोळी यांच्या पथकाने तब्बल तासाभराच्या परिश्रमाअंती आगीवर नियंत्रण मिळविले. आगीमुळे दोन्ही बाजूंची वाहतूक थांबविण्यात आली होती. अर्ध्या तासानंतर वाहतूक पोलिसांनी ही वाहतूक पुलाखालून समांतर रस्त्याने वळवून महामार्ग मोकळा केला..मोठी दुर्घटना टळलीचालकाने धावता ट्रक थांबविण्याच्या प्रयत्नात स्वीच बंद करुन पटापट उडी घेतल्याने स्वतःचा जीव तर वाचवलाच, मात्र जळता ट्रक महामार्गावरील इतर वाहनांना धडकला असता किंवा महामार्गालगत नागरी वस्ती, शेतशिवारात पेट्रोलपंपालगत शिरला असता तर कदाचित मोठी वित्त आणि जीवितहानी झाली असती. जळता ट्रक थांबविण्यात चालक गौतमला यश आल्याने हा अनर्थ टाळता आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..आगीचे कारण अस्पष्टधावत्या ट्रकला आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. टायर फुटल्याने आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. चालक गौतम कुमारचेही तेच म्हणणे आहे. मात्र टायर फुटल्यावर अख्खा ट्रक कसा पेटणार, महामार्गावर कुठे वीजतारांना स्पर्श झाला की ट्रकमधील मालाच्या घर्षणामुळे आग लागली. दरम्यान, रिफाईन तेलासाठी लागणारे पावडर असल्याचे ट्रकचालक सांगतो. मात्र ते पावडर नेमके काय आहे, याचा उलगडा पोलिसांच्या तपासात होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.