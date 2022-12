Jalgaon News : कजगावातील एकतीस वर्षीय तरुण बेपत्ता!

By

कजगाव (जि. जळगाव) : येथील अमोल सुभाष देवरे हा ३१ वर्षीय तरुण १२ डिसेंबरपासून कोणालाही काहीएक न सांगता घरातून निघून गेला आहे. (Thirty one year old missing from Kajgaon Jalgaon News)

त्याचा सर्वत्र शोध घेतला असता आढळून आला नाही, त्याचे वर्णन शरीराने सळपातळ, उंची पाच फूट, रंगाने सावळा, उजव्या हाताच्या पंजाजवळ ए असे गोंधन केले आहे. केस काळे पांढरे, चेहरा लांबट, अंगात राख्या कलरचा शर्ट, निळ्या रंगाची जीन्स पॅन्ट, पायात काळ्या रंगाची चप्पल, असे बेपत्ता झालेल्या तरुणाचे वर्णन आहे. बेपत्ता झालेल्या तरुणाचे भाऊ अनिल देवरे यांनी भडगाव पोलिस ठाण्यात हरविल्याची नोंद केली आहे. पोलिस नाईक नरेंद विसपुते तपास करीत आहेत.

