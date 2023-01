Jalgaon News : "तुझे दोन साक्षीदार मी फोडून टाकले आहे..." साक्ष देणाऱ्या पिता-पुत्रास धमकी

By

जळगाव : माझ्याविरोधात साक्ष देतो का देतो, तुला बघून घेईन, अशी धमकी देत वृद्धाला शिवीगाळ करण्यात आली. ही घटना जळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या गेटबाहेर घडली. (Threats to father and son testifying in court jalgaon news)

शहरातील गणेश कॉलनीतील रमेश तानाजी पाटील (वय ६३) यांची गेंदालाल मिलमधील अजीज खान ऊर्फ बाबा बाबू खान यांच्याविरोधात न्यायालयातील खटल्यात सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी (ता. २३) न्यायालयाची तारीख असल्याने रमेश पाटील मुलासह हजर होते.

न्यायालयात कामकाजादरम्यान साक्ष नोंदविल्यानंतर ते न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर अजिजखान ऊर्फ बाबा बाबू खान याने रमेश पाटील व त्यांच्या मुलाला उद्देशून ‘तुझे दोन साक्षीदार मी फोडून टाकले आहेत’, आता तू व तुझा मुलगा बाकी आहे, तुम्हाला पण बघून घेईन, अशी धमकी देऊन शिवीगाळ केली.

याप्रकरणी रमेश पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात अजिजखान ऊर्फ बाबा बाबू खान यांच्याविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक सर्जेराव क्षीरसागर तपास करीत आहेत.

