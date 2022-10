By

जळगाव : शहरातील जुने जळगाव परिसरातील गृहस्थाला अनोळखी व्यक्तींनी मोबाईलवर संपर्क साधून त्याचा अश्लील व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल करण्याची धमकी देत त्याच्याकडे पैशांची मागणी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, जळगाव सायबर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

जळगाव शहरातील जुने जळगावातील वास्तव्यास असलेल्या प्रमोद रघुनाथ डोंगरे (वय ४०) याला मुलीच्या नावाने फेसबुकवर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पाठविली. मेसेंजरद्वारे या गृहस्थाला मेसेज पाठवून व्हॉट्सॲप क्रमांक मिळविला.(Threats to make pornographic videos viral Ransom demanded from the householder Jalgaon Crime News)

त्यानंतर त्याच्या मोबाईल क्रमांकावर शनिवारी (ता. ८) व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल करून अश्लील व्हिडिओ तयार केला. नंतर हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी देत २० हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्रस्त गृहस्थाने सायबर पोलिस ठाणे गाठत तक्रार दिली असून, संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक लीलाधर कानडे तपास करीत आहेत.

