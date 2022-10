By

अमळनेर : येथे झालेल्या दंगलप्रकरणात रविवारी ३५ जणांवर गुन्हे दाखल झालेले असताना दुसऱ्या गटातर्फे सोमवारी दहा ते पंधरा जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. (crime filed against 15 more people in Amalner dangal case jalgaon news)

याबाबत इम्रान अन्सारी यांनी फिर्याद दिली, की रविवारी (ता. ९) पहाटे साडेबाराला विशाल चौधरी, मनोज ठाकरे, दीपक पाटील, महेश केबलवाला, अजय नाथबुवा व त्यांच्यासोबत १० ते १५ जणांनी त्यांचे सायकल दुकान व शेजारील फारुख शेख यांच्या फर्निचर दुकानाची तोडफोड करून साहित्य बाहेर फेकले होते. दोन्ही दुकानांचे सुमारे साडेचार लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अमळनेर पोलिस ठाण्यात दंगलीचा व नुकसानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

