Jalgaon Crime News : प्रांतांवरील हल्लाप्रकरणी पाचोऱ्यातून तिघांना अटक

Jalgaon Crime News : अवैध वाळू वाहतुकीविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी गेलेले एरंडोलचे प्रांताधिकारी मनोज गायकवाड यांच्यासह महसूल पथकावर जीवघेणा हल्ला करणाऱ्या तीन जणांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे.

पाचोरा येथून पळून जाण्याच्या तयारीत असतानाच पथकाने त्यांना घेरले व कासोदा पोलिसांच्या ताब्यात दिले. (Three arrested from Pachora in connection with attack on provinces jalgaon news)