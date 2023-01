Jalgaon News : आजाराला कंटाळून त्याने मृत्युला कवटाळले

जळगाव : शहरातील सुप्रिम कॉलनीतील २१ वर्षीय तरुणाने आजाराला कंटाळून राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केल्याची घटना सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास घडली. एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. श्याम ऊर्फ प्रिरेश दिनेश पाटील (वय २१; रा. सुप्रिम कॉलनी, असे मृत तरुणाचे नाव आहे.

सुप्रिम कॉलनीत प्रिरेश ऊर्फ श्याम पाटील हा तरुण आई-वडील आणि दोन भावंडासह वास्तव्याला होता. खासगी कंपनीत तो कामावर होता. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्याला पाठीचा त्रास सूरू होता. गेल्या आठवड्यात त्याच्या औषधोपचार करून शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. (Tired of disease he died twenty one year old man hanged himself Jalgaon Crime News)

मात्र तरी, त्रास कमी न होता त्याला असहनीय वेदना सुरुच होत्या. सोमवार (ता. ९) रोजी सायंकाळी वडील बैठकीसाठी बाहेर गेले तर आई मंदिरात गेली होती. घरात कोणीही नसतांना प्रिरेश याने गळफास घेत आत्महत्या केली.

सायंकाळी प्रिरेशची आई वंदना पाटील ह्या घरी परतल्यावर हा प्रकार उघडकीला आला. मुलाचा मृतदेह पाहताच आईने हंबरडा फेाडल्याने शेजाऱ्यांनी धाव घेतली. तत्काळ त्याला जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासणी अंती मयत घोषित केले. पोलिस नाईक विकास सातदिवे तपास करीत आहेत.

