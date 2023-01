Jalgaon News : सासरच्या छळाला कंटाळून विवाहितेची आत्महत्या

By

तरवाडे (ता. चाळीसगाव) : येथील विवाहितेने सासरच्या छळाला कंटाळून विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी पतीसह सासरच्या पाच जणांविरोधात चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

न्हावे (ता. चाळीसगाव) येथील माहेरवाशीण रेखा उत्तम शिंदे (वय ४२) यांचा तरवाडे येथील उत्तम भावराव शिंदे याच्याशी १९९६ मध्ये विवाह झाला होता. त्यांना दोन विवाहित मुली असून, एक मुलगा अविवाहित आहे. (Tired of harassment from father in law Married suicide Jalgaon Crime News)

काही वर्षांपासून रेखाबाई पतीपासून एकट्याच राहत होत्या. पती, सासू व नणंद यांच्याकडून रेखाबाईचा वारंवार त्रास देऊन छळ केल्याचे फिर्यादीत म्हटले असून हा छळ असह्य झाल्याने रेखाबाई यांनी (ता.२९) सायंकाळी पाचच्या सुमारास सासरच्या त्रासाला कंटाळून तरवाडे त्यांच्या घराजवळील शेतात विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली.

रेखाबाईचा मृतदेह पाण्यावर तरंगत होता. ही माहिती मिळताच रेखाबाईच्या माहेरच्या मंडळीसह चाळीसगाव पोलिसांनी धाव घेतली. रेखाबाईचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढून विच्छेदनासाठी चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात नेला.

या प्रकरणी महादू गरबड पिलोरे (रा. न्हावे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पती उत्तम भाऊराव शिंदे, सासू सिंधूबाई भाऊराव शिंदे, नणंद लताबाई (बाप) भावराव शिंदे (तिन्ही रा. तरवाडे व भिकूबाई सुरेश मांडोळे, प्रल्हाद भाऊराव शिंदे (रा.टाकळी, प्र. चा. चाळीसगाव) यांच्याविरोधात चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

