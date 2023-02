Jalgaon News : जखमी रेल्वे प्रवाशाच्या मदतीला देवदूत

जळगाव : उत्तर प्रदेशातील मूळ रहिवासी आणि मुंबई ते यूपी प्रवासादरम्यान शिरसोली जवळ धावत्या रेल्वेतून पडून गंभीर जखमी झालेल्या गृहस्थाला शिरसोली पोलिसपाटील श्रीकृष्ण बारी यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने जिल्हा रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले.

प्रेमचंद (वय ४०, रा. सिद्धार्थपूर, लखनौ, उत्तर प्रदेश) मुंबई विरार येथून घरी परतत असताना रेल्वेतून पडला. (To aid of an injured railway passenger help by person and shifted in hospital Jalgaon News)

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

हेही वाचा: Nashik Crime News : सिन्नरच्या वैदुवाडी परिसरात धर्मांतराचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार

डोक्याला जबर मार बसल्याने बेशुद्ध अवस्थेत तो शिरसोली-कुऱ्हाडदे रेल्वेमार्गालगत शिरसोली पोलिसपाटील श्रीकृष्ण बारी यांच्या निदर्शनास आल्याने त्यांनी संबंधित पोलिस ठाणे तसेच रेल्वे पोलिस यांना सूचित करून त्यास तत्काळ ग्रामस्थांच्या मदतीने उपचारार्थ दाखल केले.

हेही वाचा: Nashik Crime News : सिन्नरच्या वैदुवाडी परिसरात धर्मांतराचे आमिष दाखवून महिलेवर अत्याचार