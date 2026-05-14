Jalgaon News : पोलिओ डोसनंतर चिमुकलीच्या मृत्यूचा आरोप; आजोबांनी मृतदेह मांडीवर ठेवून शवविच्छेदनगृहाबाहेर काढली रात्र, मृतदेह घेण्यास डॉक्टरांचा नकार

जळगाव - जिल्हा सामान्य रुग्णालय तथा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. चाळीसगाव तालुक्यातील जवानाची अडीच वर्षीय बालिका पोलिओ डोस घेतल्यानंतर दगावली. शवविच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणले. मात्र, येथील डॉक्टरांनी रात्री मृतदेह घेण्यास नकार दिल्याने वयोवृद्ध आजोबा आपल्या नातीचा मृतदेह मांडीवर घेऊन रात्रभर शवविच्छेदनगृहाबाहेर बसून असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे..पोलिओ डोस आणि लस दिल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत अडीच महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता.१२) चाळीसगाव तालुक्यात घडली. पोलिओ डोस घेतल्याने मृत्यू होत नाही, असे स्थानिक यंत्रणेचे म्हणणे असल्याने माझ्या नातीचा मृत्यू नेमका कशाने झाला, हे कळायला हवे म्हणून बालिकेचा मृतदेह घेऊन आजोबा कुटुंबीयांसह रात्री दोनला जळगाव जिल्हा रुग्णालय तथा वैद्यकीय महाविद्यालयात धडकले.बाळाची उत्तरीय तपासणीतून नेमक्या कारणांचा उलगडा होणार असल्याने आमच्या बाळाला तपासून नेमके कारण शोधावे (शवविच्छेदन) यासाठी कुटुंबीय येथील डॉक्टरांच्या विनवण्या करत असताना डॉक्टरांनी त्यांना कागदपत्रांच्या पूर्ततेचे कारण सांगत मृतदेह घेण्यास नकार दिला..पोलिओ डोसनंतर मृत्यूकुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चाळीसगाव तालुक्यातील टाकळी प्र.चा. गावातील जिल्हा परिषद शाळेत आरोग्य विभागामार्फत पोलिओ डोस व लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत होती. याच ठिकाणी सचिता दीपक बोरसे या अडीच महिन्यांच्या बालिकेला पोलिओ डोस आणि लस देण्यात आली. मात्र लस दिल्यानंतर काही मिनिटांतच तिची प्रकृती अचानक बिघडली. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला चाळीसगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर बालिकेला मृत घोषित केले.सचिताचे वडील दीपक दगा बोरसे भारतीय सैन्यात आयोध्या येथे कार्यरत आहे. घटनेनंतर कुटुंबीयांनी बाळ कशामुळे दगावले, याचा जाब संबंधितांना विचारला. मात्र, त्यांनी माहिती देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने अखेर पोलिसांच्या मदतीने बालिकेचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी 'जीएमसी'त आणण्यात आला..रात्रभर शवविच्छेदनगृहाबाहेररात्री सुमारे दोनच्या सुमारास आजोबा तुळशीदास शिवदास मराठे हे नातीचा मृतदेह घेऊन जिल्हा रुग्णालयात पोहोचले. नातेवाईकांच्या आरोपानुसार, त्या वेळी रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांचा पंचनामा, स्थानिक डॉक्टरांचे मृत्यूचे कारण असलेला प्राथमिक रिपोर्ट सोबत नसल्याचे कारण पुढे करत मृतदेह ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केली. नंतर नकार दिला.परिणामी, निष्पाप चिमुकलीचा मृतदेह मांडीवर घेऊन आजोबांना रात्रभर शवविच्छेदन विभागाच्या गेटबाहेर बसून राहावे लागले. दरम्यान, काहींनी चौकशी केल्यावर या संतापजनक प्रकाराचा उलगडा झाला. या घटनेची माहिती पसरताच रुग्णालय प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि अखेर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ताब्यात घेण्यात आला..मृतदेह तरी घेतला असताशवविच्छेदन रात्री करू नका, एवढीच आमची विनंती होती. पण माणुसकी म्हणून तरी माझ्या नातीचा मृतदेह शवपेटीत ठेवायला हवा होता. रात्रभर मी माझ्या नातीला मांडीवर घेऊन बसलो, पण कुणालाही दया आली नाही, असे म्हणताना आजोबा तुळशीदास मराठे यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांच्या या वेदनादायी शब्दांनी उपस्थितांचे मन हेलावून गेले.दरम्यान, या संपूर्ण घटनेसंदर्भात जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय समितीची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे..मृत बालिका सचिता बोरसे हिला टाकळी (ता.चाळीसगाव) प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोलिओ (ओपीव्ही आणि पेंटा) चे व्हॅक्सिनेशन झाले आहे. या बालिकेस यापूर्वीही एक डोस दिलेला आहे. यंदा तिचा दुसरा डोस होता. हाच डोस इतर दोन बालकांनाही दिलेला आहे. व्हॅक्सिनेशनमुळे मृत्यू होत नाही. या डोसमुळे केवळ ताप येतो, मृत्यूचे उदाहरण नाही. मात्र, शवविच्छेदनानंतर याचे नेमके कारण समोर येईल.- डॉ. आकाश चौधरी, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक.चाळीसगाव ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेनाची सोय आहे. येथील डॉक्टरांनी शवविच्छेदन न करता थेट जळगावला का पाठविले. जरी पाठविले तरी सोबत मृत्यू झाल्याची नोट, (रिपोर्ट) देणे अपेक्षित होते. घडल्या प्रकारात संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार जिल्हा शल्यचिकित्सकांचे आहेत.- डॉ. गिरीश ठाकूर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव.