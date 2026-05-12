Pickup Car Accident : ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात भरधाव पिक-अपची कारला धडक; पती ठार, पत्नी गंभीर

शिरपूर - ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात भरधाव पिक-अपने कारला धडक दिली. या अपघातात एक ठार, तर महिला गंभीर जखमी झाली. हा अपघात रविवारी (ता. १०) दुपारी तीनला भामपूर (ता. शिरपूर)जवळ घडला. जखमी महिलेवर धुळे येथे उपचार सुरू आहेत. पिक-अपचालक अपघातानंतर फरारी झाला. .किशोर हिलाल मराठे-पवार (वय ४५, रा. विखरण, ता. शिरपूर) असे मृताचे नाव आहे. ते पत्नी योगितासह कार (एमएच १८, बीसी ६५७५)ने विवाह सोहळ्यासाठी विखरणकडून नंदुरबारकडे जाण्यासाठी निघाले. विखरणपासून तीन किलोमीटरवर भामपूर फाटा येथून जात असताना, शहाद्याकडून विखरणकडे येणाऱ्या रस्त्यावर एका वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात भरधाव पिक-अप (एमएच १२, एलटी २३३३)ने त्यांच्या कारला जोराची धडक दिली..अपघातानंतर कार रस्त्याच्या कडेला खड्ड्यात जाऊन पडली, तर पिक-अप उलटली. याबाबत माहिती मिळताच विखरण येथील नातलग व ग्रामस्थ घटनास्थळी धावून गेले. त्यांनी किशोर व योगिता यांना रुग्णवाहिकेतून शिरपूरला खासगी रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय तपासणीत किशोर यांचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले..त्यांचा मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आला. योगिताची प्रकृती गंभीर असल्यामुळे तिला धुळे येथे हलविण्यात आले. अपघातानंतर पिक-अपचालक पळून गेला. राजेंद्र भीमराव मराठे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.