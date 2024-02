Jalgaon News : ‘एलसीबी’च्या मनसबदारीसाठी मातब्बरांची फिल्डींग; पोलिस अधीक्षकांच्या बदलीनंतर हालचाली

Jalgaon News : जिल्हा पोलिसदलाच्या पाठीचा कणा असलेली स्थानिक गुन्हेशाखेच्या निरीक्षक पदावर वर्णी लागण्यासाठी प्रत्येकवेळी असंख्य प्रतिस्पर्धींना पछाडून जो, उरतो तोच या ‘हॉट सीट’चा मानकरी ठरतो. विद्यमान निरीक्षक किशन नजन पाटील मे नंतर निवृत्त होत असून त्यांच्या रिक्त जागेसाठी जिल्ह्यासह बाहेरील निरीक्षकांनी प्रयत्न चालवले आहेत.

मात्र, राजकीय इच्छाशक्ती आणि मंजुरी शिवाय गुन्हेशाखेच्या हॉट-सीटवर सहजासहजी बसणे अशक्य आहे. परिणामी तशी पूर्तता करण्यासाठी इच्छुकांच्या रांगा मंत्र्यांच्या दरबारी लागल्याचे बोलले जात आहे.