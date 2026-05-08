Chopada News : रुग्णवाहिकेविना गर्भवती मातेची फरपट; आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था

चोपडा - तालुक्यातील विशेषतः आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेची दयनीय अवस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. सातपुडा पर्वतरांगांमधील अतिशय दुर्गम भागातील देवगड गावातील नीता बारेला या गरोदर मातेला प्रसूतीदरम्यान वेळेवर आरोग्य विभागाच्या रुग्णवाहिकेची सेवा न मिळाल्याने अत्यंत हालअपेष्टा सहन कराव्या लागल्या. गरजू रुग्णांना वेळेवर रुग्णावाहिका उपलब्ध करून देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असतानाही स्थानिक प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे आजही विशेषतः आदिवासी महिलांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे विदारक चित्र तालुक्यात दिसून येत आहे..काही महिन्यांपूर्वी खैऱ्यापाडा (ता. चोपडा) येथील आदिवासी महिलेची रस्ता व रुग्णवाहिकेअभावी रस्त्यावरच प्रसूती करावी लागली होती. त्यावेळी अक्षरशः दगडाने नाळ तोडावी लागली. या विदारक परिस्थितीची तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दखल घेत दुर्गम भागातील खैऱ्यापाडा बोरमळी येथे चिखलात पायी चालत त्यांनी आदिवासी महिला संत्राबाई पावरा व तिच्या बाळाची भेट घेत चौकशी केली होती..यावेळी प्रशासनाला तत्काळ रस्ता व रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सूचित केले होते. मात्र, या घटनेला तब्बल एक वर्ष होऊनही कोणतीही ठोस उपाययोजना या ठिकाणी झालेली नाही. स्थानिक प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाबद्दल आदिवासी बांधवांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..पायी गाठले रुग्णालयदेवगड गावातील नीता बारेला या आदिवासी गरोदर महिलेला सोमवारी (ता. ४) अचानक प्रसूती वेदना सुरू झाल्या. नातेवाईकांनी लगेचच जवळच्या वैजापूर उपकेंद्राशी संपर्क साधून रुग्णवाहिकेची मागणी केली. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी 'रुग्णवाहिका खराब झाली असून दुरुस्तीसाठी पाठवलेली आहे' असे उत्तर दिले. त्यामुळे काहीही करुन दवाखान्यात दाखल होण्यासाठी गरोदरमाता नीता बारेला यांनी अक्षरशः पायी चालत रुग्णालयाची वाट धरली.या दरम्यान, त्यांची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचे लक्षात येताच कुटुंबीयांनी त्यांना दुसऱ्या खाजगी वाहनाने चोपडा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तेथून तपासणी करून त्यांना तातडीने जळगावला जिल्हा रुग्णालयात हलवले. सुदैवाने जळगावला प्रसूती यशस्वीरीत्या पार पडली व मातेसह बाळाचे प्राण वाचले..बसने पाठविले परतप्रसूती झाल्यानंतर घरी जाण्यासाठी शासनाने कोणतीही मदत किंवा रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली नाही. उलट प्रसूतीनंतर अत्यंत अशक्त अवस्थेत असताना गरोदर मातेला स्वतःचे पैसे खर्च करुन बसने घरी परतावे लागले. ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी व धक्कादायक असल्याचे आदिवासी आरोग्य मित्र तथा कर्जाने येथील उपसरपंच प्रमोद बारेला यांनी सांगितले. ही घटना केवळ एका महिलेची कथा नाही तर आदिवासी भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे वास्तव असल्याचे त्यांनी सांगितले..वैजापूर प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या रुग्णवाहिकेसाठी शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे तत्काळ रुग्णवाहिका उपलब्ध होणार आहे.- डॉ. गिरीश गोसावी, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, चोपडा.